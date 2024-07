Technip Energies : coentreprise dans l'éolien flottant

Technip Energies et le néerlandais SBM Offshore ont annoncé vendredi la création d'Ekwil, une co-entreprise détenue à parité entièrement dédiée au marché naissant de l'éolien offshore flottant.



Ekwil proposera une gamme diversifiée de solutions industrielles, afin de répondre aux besoins croissants des clients du secteur de l'énergie en réunissant l'expertise et l'expérience inégalées des deux groupes.



Les partenaires expliquent vouloir associer le flotteur semi-submersible à trois colonnes INO de Technip Energies et le flotteur de nouvelle génération Float4Wind de SBM, plus économe en matériaux.



Avec cette offre commune, ils estiment être en mesure de couvrir un large spectre du marché et favoriser une commercialisation à grande échelle de leurs produits.



Cité dans le communiqué, Oivind Tangen, le directeur général de SBM Offshore, considère que 'ce n'est qu'une question de temps avant que le potentiel du marché de l'éolien offshore flottant se concrétise'.



Détenue à 50/50, Ekwil sera basée en France et emploiera 40 spécialistes emmenés par Séverine Baudic, l'ancienne directrice des nouvelles énergies chez SBM Offshore qui affiche 25 ans d'expérience dans l'industrie offshore.



