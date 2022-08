Technip Energies : contrat FEED pour de l'éolien en Corée

Technip Energies, en consortium avec Subsea 7 et Samkang M&T, indique avoir été choisi par Corio Generation et TotalEnergies pour réaliser une étude d'ingénierie d'avant-projet détaillée (FEED) pour le projet de parc éolien offshore Ulsan Gray Whale 3, en Corée du Sud.



Le contrat FEED couvre l'ingénierie du flotteur, de l'amarrage et du câblage (IAC) en collaboration avec un turbinier. La technologie de flotteur INO15 de Technip Energies sera intégrée dans la conception de la fondation flottante.



Le projet Gray Whale 3, visant à développer un parc flottant de 504 MW, est l'un des trois projets éoliens offshore que Corio Generation et TotalEnergies développent au large de la côte d'Ulsan pour une capacité totale installée de 1,5 gigawatts.



