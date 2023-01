Technip Energies : contrat PCSA remporté aux Emirats

Technip Energies annonce avoir remporté, en coentreprise avec Samsung Engineering et Tecnimont, un contrat de services de pré-construction (PCSA) pour les infrastructures à terre du projet de développement gazier Hail & Ghasha à Abu Dhabi, aux Emirats Arabes Unis.



Ce contrat fait suite à la mise à jour de l'ingénierie d'avant-projet détaillée de l'ensemble du développement, réalisée par Technip Energies, et couvre notamment l'ingénierie initiale et les services de fourniture des éléments nécessitant un long délai de livraison.



Le groupe d'ingénierie pour l'énergie ajoute que ce contrat PCSA comprend également la préparation d'une estimation des coûts pour la réalisation du projet à terre, qui sera prise en compte dans la décision finale d'investissement.



