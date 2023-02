Technip Energies : contrat auprès d'Arcadia eFuels

Technip Energies indique avoir remporté un contrat d'ingénierie d'avant-projet détaillée (FEED) auprès d'Arcadia eFuels pour concevoir la première usine de taille commerciale de production de carburants d'aviation durables, située à Vordingborg, au Danemark.



Les deux entreprises ont pour objectif d'accompagner la mise en service de l'usine prévue à horizon 2026. Arcadia eFuels utilisera alors de l'électricité renouvelable, de l'eau et du dioxyde de carbone biogénique pour produire des eFuels.



Ce contrat couvre l'ingénierie de cette usine qui produira environ 80.000 MTPA (tonnes par an) de carburant durable pour l'aviation (eKerosene) et d'eNaphtha. Il concerne aussi l'ingénierie d'une usine d'électrolyse de 250 MW pour produire de l'hydrogène vert.



