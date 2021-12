Technip Energies : contrat de décarbonation avec bp

Technip Energies a confirmé mercredi avoir remporté dans le cadre d'un consortium avec GE un contrat d'ingénierie portant sur un projet de capture du carbone conduit par bp au Royaume-Uni.



Dans un communiqué, le groupe indique avoir été sélectionné par bp afin de réaliser une étude d'ingénierie d'avant-projet détaillé (FEED) pour le projet Net Zero Teesside (NZT) Power et les installations de compression de carbone d'un autre projet, baptisé Northern Endurance Partnership (NEP).



Situé dans le nord-est du au Royaume-Uni, le projet Net Zero Teesside vise à regrouper des entreprises industrielles, d'électricité et d'hydrogène qui souhaitent décarboner leurs opérations.



Le site est appelé à devenir le premier 'cluster' industriel décarboné du Royaume-Uni.



Technip Energies précise que le contrat d'ingénierie couvre la conception et le développement d'une centrale électrique de 860 mégawatts ainsi qu'une installation de capture du carbone pour le projet NZT.



Il est prévu que le consortium de Technip Energies et GE Gas Power utilise une technologie de capture du CO2 mise au point par Shell, avec comme partenaire le groupe de construction anglais Balfour Beatty.



Le contrat comprend également les installations de compression et d'exportation de CO2 à haute pression du projet NEP, lui aussi basé à Teesside.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.