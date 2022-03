Technip Energies : dividende 2021 de 0,45 euro par action

En 2021, Technip Energies a publié un bénéfice net de 251,4 millions d'euros (contre 206,7 en 2020) et un Ebit récurrent de 431 millions d'euros (contre 353,8 millions en 2020). Il en découle une marge d’Ebit récurrent de 6,5% (contre 5,9%en 2020). De son côté, le chiffre d'affaires ressort à 6,67 milliards d'euros, contre 6,01 milliards en 2020.



" Notre solide quatrième trimestre confirme la bonne performance de Technip Energies pour sa première année d'existence. Grâce à la capacité d'adaptation et à la détermination de nos équipes, et malgré les défis liés à l'environnement externe, nous avons enregistré une croissance à deux chiffres du chiffre d'affaires et une rentabilité bien supérieure à nos objectifs initiaux ", a commenté Arnaud Pieton, le directeur général de Technip Energies.



Compte tenu de ces éléments, le groupe propose le versement d'un dividende 2021 de 0,45 euro par action.



Pour 2022, Technip Energies dit surveiller de près la situation en Russie et en Ukraine. Au 31 décembre 2021, environ 3,8 milliards d'euros ou 23 % du carnet de commandes étaient liés à des projets en cours d'exécution en Russie, et seront impactés par la crise actuelle.



L'exécution de ce carnet de commandes est programmée sur une période de 5 ans entre 2022 et 2026.



" Nous disposons d'un bilan financier solide, d'un flux de trésorerie de projet positif et de protections contractuelles appropriées, qui limiteraient notre exposition à la situation actuelle ", a assuré le groupe.