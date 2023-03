Technip Energies en tête du SBF 120 après d'excellents résultats annuels

Technip Energies (+7,10% à 19,31 euros) grimpe au SBF 120 après avoir publié des comptes 2022 en amélioration plus prononcé que prévu. Le bénéfice net du spécialiste de l'ingénierie et des technologies a progressé de 23% à 300,7 millions d'euros contre 244,6 millions en 2021.L'Ebit récurrent ajusté a progresssé de 4,7% à 452 millions d'euros alors qu'il était attendu à 432 millions d'euros. Dans le même temps, le chiffre d'affaires ajusté a reculé de 4% à 6,4 milliards d'euros.



En repli de 6% en rythme annuel, le chiffre d'affaires ajusté du segment Livraison de projet s'élève à 5,02 milliards d'euros. Celui du segment Technologie, produits et services (TPS) a lui enregistré une hausse de 8% par rapport à 2021, à 1,4 milliard d'euros.



Fin 2022, son carnet de commandes ajusté s'élevait à 12,8 milliards d'euros, soit deux fois son chiffre d'affaires. La prise de commandes ajustée est ressortie à 3,84 milliards d'euros, loin des 9,78 milliards d'euros enregistrés un an plus tôt.



Pour l'exercice en cours, Technip Energies anticipe un chiffre d'affaires ajusté compris entre 5,7 et 6,2 milliards d'euros, avec une marge d'EBIT récurrent attendue entre 6,7% et 7,2%, des prévisions inférieures à celles communiquées l'an dernier. Elle s'était élevée à 7% en 2022.



Le groupe s'attend en 2023 à un carnet de commandes ajusté de 5,4 milliards d'euros, soit une chute de 22% sur un an, après avoir fait état d'un carnet de commandes ajusté de 12,7 milliards d'euros pour 2022.



Technip Energies a revu aussi à la baisse sa prévision de chiffre d'affaires pour 2023, citant l'impact de l'abandon d'un projet majeur de gaz naturel liquéfié (GNL) en Russie. Fin 2021, les contrats russes représentaient 23% du carnet de commandes du groupe français.



Le groupe table sur un résultat net courant autour de 1,3 milliard d'euros contre un consensus de 1,25 milliard d'euros.



Enfin, la forte croissance du bénéfice par action en 2022 permet d'augmenter le dividende proposé à 0,52 centimes d'euros par action, en hausse de 16 % par rapport à l'année précédente.