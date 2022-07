Technip Energies : grand contrat avec Neste aux Pays-Bas

Technip Energies indique avoir remporté un contrat 'significatif' (entre 50 et 250 millions d'euros) auprès de Neste pour l'extension de leur capacité de production de produits renouvelables à Rotterdam, aux Pays-Bas, dans le cadre de leur partenariat existant.



Le contrat couvre l'ingénierie, les services de fourniture des équipements et la gestion de la construction pour l'extension d'une raffinerie existante, ce qui augmentera la capacité globale de produits renouvelables de Neste de 1,3 million de tonnes par an.



Le procédé de production s'appuie sur une technologie de pointe de Neste, qui permet la conversion de déchets renouvelables et de matières premières résiduelles (telles que l'huile de cuisson usagée et les déchets de graisse animale) en carburants renouvelables.



