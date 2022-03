Technip Energies : le titre gagne 16% après les résultats

Le titre s'envole de près de 16% après l'annonce de ses résultats et de ses prévisions pour 2022. Le CA 2021 ressort en progression de 11% à 6,67 MdE (en ligne avec les attentes d'Oddo). L'EBIT ajusté ressort à 431 ME (soit une marge de 6.5%), totalement en ligne avec les attentes d'Oddo (et en ligne avec le consensus).



L'analyste souligne qu'environ 3,8 MdE ou 23% du carnet de commandes au 31 décembre 2021 (nous estimions l'exposition du groupe à la Russie autour de 20%) sont liés à des projets en cours d'exécution en Russie, et seront impactés par la crise actuelle.



' En retenant le milieu de fourchette (sans la Russie) et une marge d'EBIT de 6.5% en 2022 (floor communiqué par le groupe) cela fait ressortit un EBIT de 341 ME (consensus avec Russie 454 ME) ' indique Oddo.



Le bureau d'analyses confirme sa recommandation à Surperformance avec un objectif de cours de 18 E sur le titre qui fait partie de sa liste Convictions Midcap S1 2022.



' En ramenant la Russie à 0 en contribution cette année, le consensus pourrait s'ajuster de -25% alors que depuis le début des événements en Ukraine, le titre a perdu 40% ' rajoute Oddo.



