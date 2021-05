Technip Energies : contrat EPCC pour une usine en Inde

Technip Energies annonce avoir remporté un contrat portant sur l'ingénierie, la fourniture des équipements, la construction et la mise en service (EPCC) pour un projet de complexe pétrochimique d'IOCL dans sa raffinerie de Paradip, sur la côte est de l'Inde.



Ce contrat EPCC, d'un montant compris entre 250 et 500 millions d'euros, couvre la livraison d'une nouvelle usine de PTA (acide téréphtalique purifié) de 1,2 million de tonnes par an et des infrastructures associées.



'Le PTA est une matière première majeure utilisée pour fabriquer des fibres de polyester, des bouteilles en PET et des films de polyester utilisés dans les applications d'emballage', rappelle le groupe d'ingénierie et de technologies pour l'énergie.



