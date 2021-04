Technip Energies : une solide performance au 1er trimestre

Technip Energies a fait part jeudi d'une 'forte performance' au titre de son 1er trimestre, marqué à la fois par un chiffre d'affaires 'robuste' et une amélioration de sa marge.



Le spécialiste de la transition énergétique - officiellement créé au mois de février - a dévoilé ce matin un chiffre d'affaires trimestriel de 1.557,5 millions d'euros, contre 1.540,7 millions d'euros sur la même période de 2020.



Son résultat opérationnel récurrent (Ebit) s'est également amélioré, passant à 91,3 millions d'euros, soit une marge de 5,9%, contre 66,3 millions d'euros, ou 4,3% du chiffre d'affaires, un an plus tôt.



Le groupe a également annoncé 6,5 milliards d'euros de prises de commandes sur le trimestre, un chiffre qui tient compte de son projet 'majeur' de GNL au Qatar et qui porte son carnet de commandes à 17,8 milliards d'euros.



Avec des perspectives de chiffre d'affaires largement assurées par son carnet de commandes, Technip Energies dit aborder le reste de l'année 2021 avec 'confiance'.



Le groupe confirme donc ses prévisions, visant un chiffre d'affaires annuel compris entre 6,5 et 7 milliards d'euros et une marge d'EBIT récurrent allant de 5,5% à 6%, hors charges de scission.



