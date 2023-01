Technip Energies : nouveau contrat PMC au Koweït

Technip Energies indique avoir remporté un 'grand contrat' (c'est-à-dire représentant entre 250 et 500 millions d'euros de chiffre d'affaires selon la terminologie du groupe) de conseil en management de projet (PMC) auprès de Kuwait Oil Company (KOC).



Ce contrat, d'une durée de cinq ans, couvre l'ingénierie d'avant-projet détaillée (FEED), le management de projet et les services associés pour les grands projets de KOC. Il renouvelle un premier accord-cadre de cinq ans qui avait été attribué en 2014.



'Ce contrat renforce la relation forte et durable que nous avons construite avec KOC et réaffirme l'excellence de nos prestations de conseil ainsi que notre présence de longue date au Koweït', commente Charles Cessot, senior vice-président T.EN X de Technip Energies.



