Technip Energies : prévision rehaussée pour 2021

Technip Energies rehausse sa prévision de marge d'EBIT récurrent ajusté à entre 5,8 et 6,2%, contre une fourchette cible précédente de 5,5-6%, pour un chiffre d'affaires toujours attendu entre 6,5 à sept milliards d'euros.



Sur les six premiers mois de l'année, le groupe d'ingénierie a enregistré un résultat net ajusté de 100,3 millions d'euros, soit un BPA de 0,55 euro contre 0,71 euro un an auparavant, ainsi qu'une marge d'EBIT récurrent ajusté améliorée de 0,8 point à 6,3%.



A 3,24 milliards d'euros, le chiffre d'affaires ajusté s'inscrit en croissance de 8%. Les prises de commandes ajustées se sont montées à 7,9 milliards d'euros au premier semestre, portant le carnet de commandes ajusté de 17,5 milliards.



