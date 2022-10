Technip Energies prévoit un marché mondial de l'éolien flottant de 60 GW en 2040

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le groupe d'ingénierie et de technologies pour l'industrie énergétique Technip Energies a indiqué mardi s'attendre à voir le marché de l'éolien flottant offshore représenter 60 gigawatts en 2040.

Ce marché "émergent, non structuré et non consolidé" représente actuellement environ 120 mégawatts, a déclaré le directeur du développement commercial offshore de Technip Energies, Jean-Philippe Dimbour, lors d'une conférence de presse.

Technip Energies s'attend à ce que l'Europe représente plus de la moitié des 60 GW de projets, a précisé Jean-Philippe Dimbour. Les fermes éoliennes flottantes s'installent en mer à environ 60 km des côtes et s'ancrent à une profondeur d'environ 60 mètres.

La semaine dernière, Technip Energies avait annoncé que sa technologie de flotteur INO15 avait été sélectionnée pour un projet de parc éolien offshore flottant en Corée du Sud.

October 04, 2022 04:28 ET (08:28 GMT)