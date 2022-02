Technip Energies : prise de participation dans X1 Wind

Technip Energies annonce avoir acquis, en tant que principal investisseur d'un tour de financement, une participation de 16,3% dans X1 Wind, une jeune pousse du secteur des énergies renouvelables qui a conçu un flotteur innovant et disruptif pour éolienne offshore.



Cet investissement stratégique est combiné à un accord opérationnel par lequel le groupe d'ingénierie pour le secteur de l'énergie soutiendra la direction de X1Wind en participant à des comités techniques et de commercialisation conjoints.



Il apportera ses capacités d'ingénierie, d'exécution de projets offshore et son savoir-faire d'industrialisation pour accompagner le concept X1 Wind jusqu'à l'application commerciale, dans le but d'inclure cette technologie dans l'offre de Technip Energies.



