L'essentiel :

- Publication des résultats financiers du premier semestre 2026 prévue le 30 juillet à 07h30 CEST.

- Conférence téléphonique organisée le même jour à 14h00 CEST.



Technip Energies publiera ses résultats financiers du premier semestre 2026 le jeudi 30 juillet 2026 à 07h30 CEST. Une conférence téléphonique sera organisée le même jour à 14h00 CEST pour présenter ces résultats. Le consensus et les éléments de comparaison sont disponibles sur Zonebourse.



Technip Energies est une entreprise spécialisée dans les technologies et l'ingénierie, notamment dans les secteurs du GNL, de l'hydrogène, de l'éthylène, de la chimie durable et de la gestion du CO2. En 2025, la société a généré un chiffre d'affaires de 7,2 milliards d'euros et est cotée sur Euronext Paris.



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