Paris (awp/afp) - Technip Energies, accusé récemment d'avoir poursuivi des activités en Russie malgré l'embargo, a réaffirmé jeudi son retrait du pays au "1er semestre 2023" et rassuré les marchés avec ses résultats du 3e trimestre, et ses perspectives dans le GNL.

En fin de matinée, à la bourse de Paris, le titre gagnait 4,67% à 21,50 euros dans un marché en hausse de 1,58%.

Depuis le début de l'année, l'action a progressé de 45% mais n'a pas encore retrouvé son niveau d'avant l'article du Monde du 19 octobre accusant le groupe d'avoir poursuivi ses activités dans le méga-projet gazier russe Artic LNG2 malgré les sanctions européennes déclenchées contre Moscou après l'invasion de l'Ukraine.

Le groupe a réagi dans un communiqué qualifiant cet article de "trompeur".

"Comme communiqué précédemment, Technip Energies a cessé toutes ses activités en Russie et a achevé sa sortie du projet Artic LNG2 lors du premier semestre 2023", a soutenu le groupe qui "réaffirme que l'entreprise a agi, à tout moment dans le plus strict respect des sanctions applicables".

Le Monde, en se basant sur des données douanières, des images satellites, des documents internes et des témoignages, affirmait que le groupe spécialisé dans la livraison d'usines-clé en main dans le domaine de l'énergie, avait poursuivi sa participation dans le projet d'usine de gaz liquéfié Articl LNG2 en Sibérie, alors même que les nouvelles sanctions décidées en avril 2022 lui imposaient d'interrompre sa participation.

Dans son communiqué de résultat du troisième trimestre, le groupe évoque "l'exécution solide des projets en phase de finalisation" dans le GNl.

"L'accélération continue de l'activité sur Qatar NFE, et les volumes importants notamment dans des projets liés à l'éthylène" ont "plus que compensé" la "baisse significative" du chiffre d'affaires issu des projets de GNL en Russie "après la finalisation de la phase de garantie de Yamal LNG en 2022 et la sortie de projet Artic LNG2", précise le communiqué.

Dans le domaine du GNL le groupe travaille "très activiment sur un nombre élevé d'opportunités en Amérique du nord, en Afrique et au Moyen-Orient" et se sent "confiant" quant au potentiel de prise de commandes sélectives au cours "des 12 à 24 prochaines mois, y compris en matière de GNL bas carbone".

Au troisième trimestre, Technip Energies a réalisé un bénéfice net part du groupe en léger retrait (-1,7%) à 83,4 millions d'euros. Son chiffre d'affaires s'est aussi réduit de 2%, à 1,53 milliard d'euros contre 1,56 l'an passé.

Sur les neuf premiers mois de l'année, le bénéfice net reste lui en hausse de 3% à 210,5 millions d'euros, tandis que le chiffre d'affaires se réduit de 9% à 4,36 milliards d'euros.

afp/jh