Technip Energies remporte un contrat auprès d'Arcadia eFuels pour réaliser une première mondiale : produire des carburants durables à partir d'électricité renouvelable et de CO2 capté

Février 20, 2023

Technip Energies (PARIS : TE) a remporté un contrat d'ingénierie d'avant-projet détaillée (FEED) auprès d'Arcadia eFuels pour concevoir la première usine de taille commerciale de production de carburants d'aviation durables, située à Vordingborg, au Danemark. La phase initiale du projet ayant récemment pris fin, Technip Energies et Arcadia eFuels ont désormais pour objectif d'accompagner la mise en service de l'usine prévue à horizon 2026.

Arcadia eFuels utilisera de l'électricité renouvelable, de l'eau et du dioxyde de carbone biogénique pour produire des eFuels qui pourront être utilisés dans les moteurs traditionnels et les infrastructures de carburant liquide existantes.

Ce contrat (FEED) couvre l'ingénierie de la première usine eFuels qui produira environ 80 000 MTPA(1) de carburant durable pour l'aviation (eKerosene) et d'eNaphtha, en mobilisant des technologies innovantes déjà éprouvées(2). Il couvre également l'ingénierie d'une usine d'électrolys de 250 MW pour produire de l'hydrogène vert. L'usine sera conçue avec une gamme de produits flexible nécessaires à la production d'eDiesel. E permettant aux compagnies aériennes de réduire proportionnellement leurs émissions de CO2, ces carburants donnent au secteur du transport aérien et du transport lourd, la possibilité de respecter la réduction volontaire de leurs émissions de dioxyde de carbone et les mandats de l'Union européenne pour l'utilisation des eFuels.

Laure Mandrou, SVP Carbon Free Solutions de Technip Energies, a commenté : « Nous sommes heureux d'avoir été sélectionnés par Arcadia eFuels pour cette première mondiale de de production d'eKerosene à destination du secteur aérien. En tirant parti de notre expertise en ingénierie et de notre collaboration pour intégrer les technologies d'électrolyse et de transformation du gaz en liquide, nous nous engageons à amener ce projet jusqu'à la phase d'exécution, pour contribuer à la transition énergétique mondiale. »

Amy Hebert, PDG d'Arcadia eFuels, a commenté : « Technip Energies est un leader dans les services d'ingénierie pour la transition énergétique et possède l'expérience et la volonté nécessaires pour assurer le succès de ce projet unique pour Arcadia eFuels. »

MTPA: tonnes par an Le eKerosene est conforme à la norme internationale ASTM D7566, FT-SPK (kérosène paraffinique synthétisé) et peut être mélangé jusqu'à 50 % avec du kérosène classique pour être utilisé comme carburant d'aviation.

A propos de Technip Energies

Technip Energies est une entreprise d'ingénierie et de technologies de premier plan au service de la transition énergétique, avec des positions de leader dans le Gaz Naturel Liquéfié (GNL), l'hydrogène et l'éthylène et avec une présence forte sur les marchés en croissance de l'hydrogène bleu e vert, la chimie durable et la gestion du CO2. L'entreprise bénéficie de son solide modèle de livraison de projet, soutenu par une offre étendue de technologies, de produits et de services.

Avec une présence dans 34 pays, nos 15 000 collaborateurs sont pleinement engagés à donner vie aux projets innovants de nos clients, en repoussant les limites du possible pour accélérer la transition énergétique vers un avenir meilleur.

Les actions de Technip Energies sont cotées sur Euronext Paris. En outre, Technip Energies dispose d'un programme ADR (American Depositary Receipt)

Pour plus d'informations www: .technipenergies.com

A propos de Arcadia eFuels

Arcadia eFuels s'est engagé à construire des installations pour produire les carburants du futur dans le monde. Ces carburants neutres en carbone permettront au secteur des transports, notamment l'aviation et le transport maritime, d'utiliser des carburants neutres en carbone avec les infrastructures et les moteurs existants. Le premier site d'Arcadia eFuels sera au Danemark et le démarrage de l'activité de l'usine est prévue pour la fin 2024.

Veuillez consulter le site www.arcadiaefuels.com pour en savoir plus ou nous contacter à l'adresse info@arcadiaefuels.com.

