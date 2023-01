Technip Energies remporte un contrat de conseil auprès de Kuwait Oil Company

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le groupe d'ingénierie et de technologies pour l'industrie énergétique Technip Energies a annoncé jeudi avoir remporté un contrat de conseil en management de projet auprès du groupe pétrolier public koweïtien Kuwait Oil Company (KOC).

Ce contrat d'une durée de cinq ans représente entre 250 millions et 500 millions d'euros de chiffre d'affaires et "couvre l'ingénierie d'avant-projet détaillée (FEED), le management de projet et les services associés pour les grands projets de KOC", a indiqué Technip Energies dans un communiqué.

"L'accord-cadre couvrant plusieurs projets, la valeur globale du contrat sera ajoutée au carnet de commandes au fur et à mesure", a expliqué Technip Energies.

Ce contrat est un "renouvellement du premier accord-cadre de cinq ans qui avait été attribué à Technip Energies par KOC en 2014", a précisé le groupe.

January 05, 2023 01:16 ET (06:16 GMT)