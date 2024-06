Technip Energies N.V. a remporté un important contrat auprès d'Indian Oil Corporation Limited (IOCL) pour la licence, l'ingénierie de base, la fourniture d'équipements propriétaires et de catalyseurs et les services associés pour l'unité de craquage de naphta de Paradip (PDNCU), d'une capacité de 1500 kta, du complexe pétrochimique de base de Paradip, en Inde. Le complexe pétrochimique sera intégré à la raffinerie existante, d'une capacité de 15 millions de tonnes par an, et constituera l'une des quatre régions d'investissement dans le secteur du pétrole, de la chimie et de la pétrochimie proposées en Inde. Le complexe pétrochimique comprendra une unité de craquage de taille mondiale ainsi que des unités de traitement en aval produisant plusieurs produits pétrochimiques.

En plus de la technologie du craqueur de naphta, Technip Energies fournira des équipements propriétaires clés, notamment la technologie propriétaire des plateaux de séparation Ripple Tray ? et le catalyseur.