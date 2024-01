Technip Energies : trois nominations au comité exécutif

Technip Energies annonce la nomination, au sein de son comité exécutif, de Naïla Giovanni au poste nouvellement créé de chief digital and information officer. Basée à Paris, elle aura pour mission d'accélérer la transformation digitale du groupe d'ingénierie.



Toujours au sein du comité exécutif, Marco Villa, auparavant directeur des opérations, prend le nouveau poste de chief business officer, auquel il supervisera la direction commerciale et l'exécution des projets à travers toutes les activités de l'entreprise.



Enfin, Loïc Chapuis est nommé chief operating officer et rejoint le comité exécutif. Il supervisera le maintien de l'excellence opérationnelle, le développement des talents et dirigera l'évolution du modèle opérationnel et des méthodes de travail de l'entreprise.



