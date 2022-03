Technip Energies : un analyste ajuste ses prévisions

Oddo ajuste sa séquence de BPA de 15% en moyenne pour le groupe sur la période 2022-24, en retenant une contribution en provenance de la Russie à zéro à compter de ce jour dans une optique prudente.



Oddo ajoute que hors Russie, le ratio de valorisation valeur d'entreprise sur EBIT (en retraitant des avances clients) ressort à 3,5 fois 2022 et à 2,9 fois 2023, soit une décote de plus de 60% par rapport aux comparables.



Oddo BHF réaffirme son opinion 'surperformance' sur Technip Energies, titre qui fait partie de sa liste de valeurs recommandées Midcaps, avec un objectif de cours ajusté de 18 à 16 euros, au lendemain des résultats annuels du groupe d'ingénierie.



