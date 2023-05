Technip Energies : un chiffre d'affaires trimestriel en baisse

Le chiffre d’affaires ajusté du premier trimestre 2023 de Technip Energies a diminué de 13% pour atteindre 1,40 milliards d’euros contre 1,61 milliard d'euros l’année précédente à la même periode. L'entreprise d'ingénierie et de technologies affiche cependant un bénéfice ajusté avant intérêts et impôts (Ebit) de 107,3 millions d'euros sur ce premier trimestre comme au premier trimestre 2022. Son résultat net est de 80 millions d'euros sur ce trimestre contre 72,5 millions d'euros au premier trimestre 2022.



Au premier trimestre 2023, ses prises de commandes s'élèvent à 712,7 millions d'euros contre 551,7 millions d'euros au premier trimestre 2022.



Pour l'année 2023, Technip Energies vise un chiffre d'affaires compris entre 5,7 - 6,2 milliards d'euros et une marge d'EBIT récurrent entre 6,7 - 7,2 %.