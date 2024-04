Technip Energies : un contrat 'conséquent' décroché à Oman

Technip Energies a annoncé lundi avoir remporté un contrat 'conséquent' portant sur le développement du projet dans le GNL dévoilé ce matin par TotalEnergies à Oman.



Du point de vue la société, un contrat 'conséquent' représente un chiffre d'affaires cumulé compris entre 500 millions et un milliard d'euros.



Dans un communiqué, le groupe indique que l'accord porte sur l'ingénierie, l'approvisionnement et la construction (EPC) d'un train de liquéfaction de gaz naturel d'une capacité de production d'un million de tonnes par an (mtpa).



L'usine, qui utilisera des moteurs électriques au lieu de turbines à gaz conventionnelles, sera alimentée par de l'électricité renouvelable provenant d'une ferme solaire prévue à proximité.



Cette ferme solaire doit couvrir l'intégralité des besoins annuels d'électricité de l'usine, faisant de ce site l'une des usines de GNL à la plus faible intensité d'émissions de gaz à effet de serre construites dans le monde.



Le GNL produit sera à son tour utilisé comme carburant marin afin de réduire l'empreinte carbone de l'industrie de transport maritime.



Le projet Marsa LNG - qui a été officiellement présenté ce matin par TotalEnergies - est un complexe intégré développé par le groupe énergétique français, qui en contrôlera 80%, et par la compagnie pétrolière omanaise OQ qui en détiendra 20%.



