Technip Energies : un contrat de liquidité a été suspendu

Technip Energies annonce que le contrat de liquidité conclu avec Kepler Cheuvreux en date du 9 juillet 2021 a été suspendu à compter du 22 novembre 2022 dans l'attente du renouvellement de la résolution de l'assemblée générale des actionnaires autorisant les rachats d'actions.



Le nombre de titres et le montant qui figuraient au 22 novembre 2022, après clôture des marchés, au Contrat de Liquidité étaient de 8 900 actions et E9 780 454,34.



Pour rappel, le nombre de titres et le montant qui figuraient au Contrat de liquidité au 30 juin 2022 étaient de 207 823 actions et de E 6 832 747,61.



