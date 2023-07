Technip Energies : un contrat remporté auprès d'Aramco

Technip Energies a annoncé mercredi avoir été sélectionné par la compagnie pétrolière saoudienne Aramco pour un contrat de conseil en management de projet (PMC) portant sur le plan directeur d'une nouvelle ville industrielle située dans l'est de l'Arabie Saoudite.



Dans le cadre de du programme 'Vision 2030' du Royaume, pour laquelle Aramco est un partenaire stratégique, la ville de Ras Al Khair est destinée à accueillir un ensemble d'investissements dans des projets bas-carbone.



Le plan directeur comprendra diverses études, notamment sur l'utilisation optimale des terres, l'évaluation de la préparation du site, l'évaluation du terminal d'exportation et l'évaluation de l'environnement de base.



L'accord doit également porter sur l'évaluation de l'approvisionnement en hydrocarbures, l'engagement de tierces parties, la constructibilité de la zone et le centre de modularisation.



Ces études détermineront la portée et le plan d'exécution du programme pour toutes les infrastructures civiles, maritimes, de télécommunication et industrielles qui soutiendront ces projets industriels, indique Technip.



En outre, le contrat comprend un certain nombre d'études PMC pour l'exécution du programme de transformation de produits liquides en produits chimiques, une initiative visant à transformer une partie de la production de pétrole et de gaz en produits chimiques à haute valeur ajoutée.



Ce programme concerne tous les principaux 'hubs' d'Aramco, ainsi que le nouveau développement de la région de Ras Al Khair.



L'action Technip Energies progressait de 0,7% mercredi matin à la Bourse de Paris suite à cette annonce, à comparer avec un repli de 0,3% pour l'indice SBF 120.



