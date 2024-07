Technip Energies : un four de craquage installé pour Chevron

Technip Energies a annoncé lundi avoir remporté un contrat auprès d'une filiale de l'américain Chevron en vue de la mise en place d'une technologie de four de craquage bas-carbone.



Le groupe d'ingénierie, spécialisé dans la transition énergétique, explique qu'il va fournir à Chevron Phillips Chemical, l'entité de spécialités chimiques du groupe pétrolier, des équipements pour un four de craquage bas-carbone sur une unité d'oléfines située à Sweeny (Texas).



Dans un communiqué, Technip Energies indique qu'il prévoit de déployer sa technologie brevetée qui utilise un nouveau schéma de récupération de chaleur, incluant le préchauffage de l'air comburant et un nouveau type d'échangeur.



Le projet prévoit également l'électrification d'un compresseur et l'utilisation de l'hydrogène comme combustible, permettant de réduire les émissions de carbone de l'unité existante.



Cet accord - dont les termes financiers n'ont pas été dévoilés - doit permettre de réduire la consommation de carburant et les émissions de CO2 de l'installation d'environ 30%.



Chevron Phillips Chemical - ou CPChem - propose des produits aromatiques, d'alpha-oléfines, de styréniques, de spécialités chimiques, de tuyauterie en plastique et de résines polymères.



Basée à The Woodlands (Texas), la société est détenue à parts égales par Chevron et Phillips 66.



