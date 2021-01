TechnipFMC plc : On pourra miser sur un retournement de tendance 05/01/2021 | 17:11 Nicolas Chéron 05/01/2021 | 17:11 05/01/2021 | 17:11 achat En cours

Cours d'entrée : 10.18$ | Objectif : 12.1$ | Stop : 9.6$ | Potentiel : 18.86% La valeur TechnipFMC plc présente une configuration technique intéressante pour miser sur un retournement de tendance de moyen terme.

On pourra se positionner à l'achat pour viser les 12.1 $. Synthèse Sur la base de différents critères fondamentaux qualitatifs, la société apparaît particulièrement mal classée dans une optique d'investissement à moyen et long termes.

D'une manière générale et dans une optique à court terme, la société présente une situation fondamentale intéressante.

Points forts Le titre est valorisé sur 2020 à 0.3 fois son chiffre d’affaires, soit des niveaux de valorisation très intéressants comparativement aux autres sociétés de la cote.

Les analystes sont positifs sur le titre. Le consensus moyen recommande l'achat ou la surpondération de la valeur.

L'objectif de cours moyen des analystes suivant la valeur est relativement éloigné et suppose un potentiel d'appréciation important.

Points faibles Le titre se trouve actuellement au contact d'une résistance moyen terme située vers 10.27 USD, dont il faudra s'affranchir pour disposer d'un nouveau potentiel de progression.

Les perspectives de croissance du chiffre d'affaires de l'entreprise sont très faibles pour les prochains exercices, d'après les estimations du consensus Standard & Poor's.

La société présente des niveaux de rentabilité insuffisants.

Les estimations des analystes concernant l'évolution de l'activité de la société diffèrent de manière relativement importante les unes aux autres. La visibilité liée à l'activité de la société apparaît relativement faible.

Les publications du groupe ont souvent déçu par le passé, avec des écarts négatifs relativement importants par rapport aux attentes.

La tendance des révisions de chiffre d'affaires sur l'année écoulée est clairement baissière ; les prévisions de ventes ont été revues régulièrement à la baisse par les analystes.

Sous-secteur Services et équipements liés au pétrole - NCA Var. 1janv Capitalisation (M$) Note Invest. TECHNIPFMC PLC 4.68% 4 423 SCHLUMBERGER LIMITED 0.00% 30 555 HALLIBURTON COMPANY 0.00% 16 646 BAKER HUGHES COMPANY 0.82% 14 416 ENERGY ABSOLUTE 8.63% 6 669 NATIONAL OILWELL VARCO, INC.. 1.17% 5 393 AKER ASA 3.04% 5 016 - DIALOG GROUP 0.58% 4 886 ANTERO MIDSTREAM CORPORATIO.. -1.04% 3 637 SBM OFFSHORE N.V -0.35% 3 335 JOHN WOOD GROUP 2.16% 2 906

Données financières USD EUR CA 2020 12 881 M - 10 500 M Résultat net 2020 -3 162 M - -2 578 M Tréso. nette 2020 584 M - 476 M PER 2020 -1,39x Rendement 2020 1,14% Capitalisation 4 423 M 4 423 M 3 605 M VE / CA 2020 0,30x VE / CA 2021 0,30x Nbr Employés 37 000 Flottant 99,3% Prochain événement sur TECHNIPFMC PLC 24/02/21 Année 2020 Publication de résultats (estimation) Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACCUMULER Nombre d'Analystes 26 Objectif de cours Moyen 12,09 $ Dernier Cours de Cloture 9,84 $ Ecart / Objectif Haut 195% Ecart / Objectif Moyen 22,9% Ecart / Objectif Bas -61,4% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants et Administrateurs Nom Titre Douglas J. Pferdehirt Chairman & Chief Executive Officer Maryann T. Mannen Chief Financial Officer & Executive VP Justin Rounce Chief Technology Officer & Executive VP Arnaud Caudoux Independent Director Pascal Colombani Lead Independent Director