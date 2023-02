TechnipFMC : Oddo hausse son objectif de cours

Oddo maintient sa note de surperformance sur le titre TechnipFMC, avec un objectif de cours relevé de 14,7 à 19$.



TechnipFMC affiche un discours optimiste quant aux perspectives du segment Subsea et a relevé ses attentes à horizon 2025, rapporte l'analyste qui indique relever sa séquence de résultats sur 2023/25 de 22% en moyenne.



Les résultats du 4e trimestre sont pourtant ressortis en-deçà des attentes, avec un EBITDA groupe de 120.9 M$ (consensus / ODDO BHF 155 M$) et un BPA à -0.03 $ contre des attentes à +0.03 $.



TechnipFMC a néanmoins relevé ses prévisions pour 2025, anticipant un CA en Subsea de l'ordre de 8 Mds$ (vs 7 Mds$ avant) pour une marge d'EBITDA de 18% (vs 15% avant).



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.