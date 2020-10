TECHNIPFMC nomme Margareth Øvrum à son Conseil d'Administration

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

TechnipFMC a nommé Margareth Øvrum, vice-président exécutive d'Equinor ASA, Développement et Production Brésil, à son conseil d'administration à compter du 1er octobre 2020.Le PDG de TechnipFMC, Doug Pferdehirt, a déclaré : "Je suis ravi d'accueillir Margareth au sein du conseil d'administration. Elle nous apporte son leadership dans notre industrie et sa vision globale acquises dans des positions d'administratrice et de direction de sociétés cotées internationales. Les connaissances approfondies de Margareth en matière de projets, de technologie, de santé et de sécurité, de durabilité et de transformation numérique seront précieuses tandis que nous continuons à développer nos activités. L'arrivée de Margareth au sein de notre conseil d'administration permettra de renforcer la diversité des compétences et des capacités du conseil".