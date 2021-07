Technip Energies relève sa prévision de marge pour 2021 après un robuste 1er semestre

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le groupe d'ingénierie et de technologies pour l'industrie énergétique Technip Energies a relevé jeudi sa prévision de marge opérationnelle pour 2021, après avoir publié des résultats en hausse au premier semestre.

Les résultats du premier semestre sont "très solides", a commenté le directeur général de Technip Energies, Arnaud Pieton, lors d'une conférence téléphonique avec des journalistes.

La marge de résultat opérationnel récurrent ajusté s'est notamment établie "au-dessus de la fourchette prévisionnelle" pour l'ensemble de l'année, ce qui a poussé le groupe à relever sa prévision pour 2021, a indiqué le dirigeant. Technip Energies vise désormais pour 2021 une marge comprise entre 5,8% et 6,2%, contre une précédente prévision comprise entre 5,5% et 6%.

Technip Energies a par ailleurs confirmé sa prévision d'un chiffre d'affaires compris entre 6,5 milliards et 7 milliards d'euros, hors coûts non récurrents de 30 millions d'euros, pour 2021.

Au premier semestre, le chiffre d'affaires ajusté de Technip Energies est ressorti à 3,24 milliard d'euros, contre 3,01 milliards d'euros sur la même période de 2020.

Le résultat opérationnel récurrent ajusté a atteint 204,5 millions d'euros, après 164,2 millions d'euros au premier semestre 2020. A ce niveau, il représentait 6,3% du chiffre d'affaires à fin juin 2021, contre une marge de 5,5% un an plus tôt.

Technip Energies a dégagé un bénéfice net ajusté de 100,3 millions d'euros, ou 0,55 euro par action, au premier semestre, contre 128 millions d'euros un an plus tôt, ou 0,71 euro par action, un an plus tôt. Ce repli s'explique par une base de comparaison défavorable, le premier trimestre de 2020 ayant bénéficié d'éléments exceptionnels, a indiqué le directeur financier du groupe, Bruno Vibert, lors de la conférence téléphonique.

Au premier semestre, Technip Energies a enregistré une hausse de ses prises de commandes, à 7,86 milliards d'euros contre 1,16 milliards d'euros un an plus tôt.

Le carnet de commandes du groupe a atteint 17,47 milliards d'euros au premier semestre de 2021, contre 13,21 milliards d'euros un an auparavant.

Technip Energies a réalisé ses premiers pas en Bourse le 16 février dernier, prenant alors ses distances avec TechnipFMC. La scission de TechnipFMC et Technip Energies avait été annoncée à la mi-2019, avant d'être suspendue l'an passé. Cette opération a été relancée au début janvier et a abouti à la création de deux entreprises distinctes. Technip Energies rassemble les activités d'ingénierie, tandis que TechnipFMC conserve notamment les activités sous-marines.

