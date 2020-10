TechnipFMC : annonce des changements au sein de son équipe de direction

Regulatory News :

TechnipFMC (NYSE:FTI) (PARIS:FTI) (ISIN:GB00BDSFG982) a annoncé aujourd’hui, avec effet immédiat, la nomination d’Arnaud Pieton au poste de President et CEO-elect (Directeur Général désigné) Technip Energies. La société a également annoncé la nomination de Jonathan Landes en tant que President Subsea.

Arnaud Pieton a occupé plusieurs positions de leader au sein de la société depuis 2004, y compris Vice-President Projets. Arnaud était President Subsea depuis 2018. Auparavant, il avait assuré les fonctions de Executive Vice President People & Culture, ainsi que President de la région Asie-Pacifique où il était en charge de l’activité Onshore/Offshore (désormais Technip Energies).

Jonathan Landes a 25 ans d'expérience dans le secteur de l'énergie et était dernièrement Senior Vice President Subsea de TechnipFMC, avec la responsabilité mondiale de la stratégie commerciale et de toutes les activités d'ingénierie d’avant-projet détaillée. À ce titre, Jonathan a joué un rôle essentiel dans la réussite de l'introduction du modèle intégré iEPCI™ de la société ainsi que de nouvelles technologies, notamment Subsea 2.0™. Tout au long de sa carrière, il a occupé des positions variées dans la gestion de projets, les opérations, les ventes et le marketing, la technologie et les services.

Ces nominations font suite à la démission de Catherine MacGregor, qui quitte l'entreprise pour travailler pour l'un des clients de la société, Engie.

Doug Pferdehirt, Président-Directeur Général de TechnipFMC, a déclaré : “Je suis très heureux d’annoncer la nomination d’Arnaud Pieton au poste de President et Directeur Général désigné de Technip Energies. La vaste expérience opérationnelle d’Arnaud en EPC et en Subsea ainsi que tout ce qu’il a apporté dans son rôle de membre de l’équipe exécutive de direction depuis la création de notre entreprise, lui permettront de piloter avec succès les excellentes performances sur les projets et la stratégie de Technip Energies.”

M. Pferdehirt a ajouté : « Jonathan Landes a occupé des postes à la fois opérationnels et commerciaux dans le Subsea et est un successeur naturel d'Arnaud. L’engagement de Jonathan en faveur du succès de nos clients, à travers des relations commerciales étroites et de long terme, continuera d’être source de changement pour notre industrie et de leadership pour notre entreprise».

«Enfin, je tiens à remercier Catherine MacGregor pour tout ce qu’elle a apporté à TechnipFMC, y compris le leadership dont elle a fait preuve à la tête de Technip Energies. Je lui souhaite le meilleur et je suis impatient de travailler avec elle en tant que cliente».

Informations importantes à l’attention des investisseurs et des détenteurs de parts du capital

Déclarations à caractère prospectif

Ce communiqué contient des « déclarations prospectives » telles que les définissent la section 27A du United States Securities Act de 1933, telle qu’amendée, et la section 21E du United States Securities Exchange Act de 1934, telle qu’amendée. Les mots « s’attendre à », « prévoir », « seraient », « sera », « seront » et les expressions similaires désignent des déclarations prospectives qui ne sont généralement pas inscrites dans le temps. Ces déclarations prospectives comportent des risques, des incertitudes et des hypothèses significatifs qui pourraient se traduire par un écart important entre les résultats réels et passés et nos prévisions ou attentes actuelles. Pour de plus amples renseignements concernant les facteurs importants susceptibles de créer un écart important entre les résultats réels et les prévisions, veuillez consulter nos facteurs de risque présentés dans nos déclarations transmises à la Securities and Exchange Commission des États-Unis, qui incluent notre déclaration annuelle sur le formulaire 10-K, nos déclarations trimestrielles sur le formulaire 10-Q et nos déclarations actuelles sur le formulaire 8-K. Nous souhaitons vous avertir de ne pas accorder une confiance excessive à ces déclarations prospectives, lesquelles ne sont pertinentes qu’à la date de leur publication. Nous n’endossons aucune obligation de publier une révision ou une actualisation de ces déclarations prospectives après leur date de publication en fonction de nouveaux renseignements, de futurs évènements ou autres, sauf dans la mesure requise par la loi.

