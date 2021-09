TechnipFMC : contrats remportés auprès de Petrobras

TechnipFMC et son partenaire de coentreprise DOF Subsea indiquent avoir remporté des contrats d'affrètement et de services de long terme significatifs auprès de Petrobras pour les navires de support de pose de canalisations Skandi Vitória et Skandi Niteroi.



Ces navires, construits au Brésil et sous pavillon du pays, sont détenus par DOFCON Navegação Ltda, coentreprise à parité de TechnipFMC et DOF Subsea. Chaque contrat couvre une période de trois ans, avec une option d'extension.



Les opérations doivent commencer en février 2022. Skandi Niteroi opèrera principalement en eaux peu profondes, tandis que Skandi Vitória travaillera aussi en eaux profondes. Ils réaliseront tous deux des travaux de démantèlement et d'installation sous-marine.



