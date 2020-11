TechnipFMC : débute les travaux de la raffinerie d'Assiut

TechnipFMC annonce le début des travaux de construction du nouveau complexe d'hydrocraquage pour la raffinerie d'Assiut en Egypte, conformément au contrat d'ingénierie, d'approvisionnement et de construction (EPC) signé avec Assiut National Oil Processing Company (ANOPC).



Qualifié par TechnipFMC de 'contrat majeur' (c'est-à-dire dépassant le milliard d'euros), ce projet appuie la stratégie de transition énergétique du gouvernement égyptien et renforcera la croissance économique des zones rurales tout en minimisant les émissions environnementales et en réduisant la facture d'exportation du gouvernement, indique TechnipFMC.



Le complexe transformera les produits pétroliers de moindre valeur de la raffinerie voisine d'Assiut Oil Refining Company (ASORC) en environ 2,8 millions de tonnes par an de produits plus propres, tels que le diesel Euro V.



L'attribution du contrat sera incluse dans les commandes entrantes de la société au quatrième trimestre 2020.





