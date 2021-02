TechnipFMC : finalise son opération de scission en deux sociétés leaders du secteur, indépendantes et cotées en bourse

Regulatory News :

TechnipFMC (NYSE: FTI) (PARIS: FTI) (ISIN:GB00BDSFG982) TechnipFMC a annoncé aujourd'hui la finalisation de sa transaction de spin-off visant à créer deux sociétés leader du secteur, indépendantes et cotées en bourse, TechnipFMC et Technip Energies.

Dans le cadre de cette scission, le cours de référence technique de Technip Energies est fixé à 9, 00 € avant sa cotation directe sur Euronext Paris Exchange où l’action Technip Energies sera négociée sous le symbole « TE ».

Doug Pferdehirt, Président-directeur général de TechnipFMC, a déclaré: «Je suis ravi d'annoncer la réussite de l'opération de scission. En tant que leader du marché et seul pure-play entièrement intégré de l’industrie, nous sommes particulièrement bien placés pour transformer l’économie des projets de nos clients, en les aidant à valoriser leurs ressources énergétiques traditionnelles et nouvelles tout en réduisant l’intensité carbone et en soutenant leurs ambitions dans le domaine de la transition énergétique.»

Nomination d’un nouveau membre du conseil d'administration de Technip Energies

Technip Energies a annoncé aujourd'hui la nomination d'un nouveau membre de son conseil d'administration, Simon Eyers, à compter du 16 février 2021. M. Eyers a précédemment occupé le poste de directeur général de Warburg Pincus International de 2012 à 2018, se concentrant sur les investissements énergétiques, et ensuite celui de Conseiller Senior jusqu'à fin 2020 après avoir pris sa retraite de son poste à temps plein. En plus d'être partenaire fondateur de 4D Global Energy Advisors, une société de capital-investissement basée à Paris spécialisée dans le secteur de l'énergie, M. Eyers a également occupé des postes de direction dans diverses entreprises technologiques et a travaillé 13 ans dans l’énergie et la banque d’investissement, chez SG Warburg & Co, Goldman Sachs et Credit Suisse First Boston Europe.

« Nous sommes très heureux d'accueillir Simon Eyers au sein du conseil d'administration de Technip Energies », a déclaré Arnaud Pieton, Directeur général de Technip Energies. « Simon a une connaissance approfondie des marchés mondiaux de l’énergie et une solide expérience du développement de nouvelles technologies, autant d’atouts clés sur lesquels nous nous appuierons à mesure que nous développerons nos activités. »

1) Le prix de référence technique sera utilisé uniquement à des fins de réservation de seuils pour la séance de bourse sur Euronext Paris du 16 février 2021 et pour déterminer

La performance de l'évolution du cours de l'action Technip Energies pour la journée. Le prix de référence technique n'a aucune incidence sur le cours auquel l’action Technip Energie pourrait être échanger.

Information importante pour les Investisseurs et les Actionnaires

Déclarations prospectives

La présente communication contient des « déclarations prospectives » au sens de l’article 27A du United States Securities Act de 1933 tel qu’amendé et de l’article 21E du United States

Securities Exchange Act de 1934 tel qu’amendé. Les déclarations prospectives sont souvent identifiées par les mots « estimé », « envisagé » ou des expressions similaires, et font généralement référence à des évènements futurs. De telles déclarations prospectives comportent des risques, des incertitudes et des hypothèses significatifs qui pourraient faire que les résultats réels diffèrent substantiellement des résultats historiques, des attentes ou des projections actuelles. Pour des informations au sujet des facteurs qui pourraient faire que les résultats réels diffèrent substantiellement des projections actuelles, veuillez consulter les facteurs de risques décrits dans les documents déposés par TechnipFMC auprès de la United States Securities and Exchange Commission, y compris nos rapports annuels sur le formulaire Form 10-K, nos rapports trimestriels sur le formulaire Form 10-Q, et nos rapports d'information permanente sur le formulaire Form 8-K. Nous souhaitons vous avertir de ne pas accorder une confiance indue à ces déclarations prospectives, lesquelles ne sont pertinentes qu’à la date de leur publication. Nous n’endossons aucune obligation de publier une révision ou une actualisation de ces déclarations prospectives après leur date de publication en fonction de nouveaux renseignements, de futurs évènements ou autre, sauf dans la mesure requise par la loi.

À propos de TechnipFMC

TechnipFMC est un fournisseur de technologies de premier plan dans le domaine des énergies traditionnelles et des nouvelles énergies. La société livre des projets, produits et services entièrement intégrés.

Grâce à nos technologies propriétaires et nos solutions complètes, nous améliorons la rentabilité économique des projets de nos clients, en ouvrant de nouvelles possibilités pour développer leurs ressources énergétiques, tout en réduisant l’intensité carbone et en soutenant leurs ambitions de transition énergétique.

Organisés en deux segments d'activité - Subsea et Surface Technologies - nous continuerons à faire progresser l'industrie avec nos écosystèmes intégrés pionniers (tels que iEPCI ™, iFEED ™ et iComplete ™), notre leadership technologique et notre innovation digitale.

Chacun de nos 20 000 employés est motivé par un engagement à assurer le succès de nos clients, par une culture de réalisation de projet et d’innovation, et par une remise en cause des habitudes de notre industrie.

TechnipFMC utilise son site Web comme un canal de distribution d'informations sur l'entreprise. Pour en savoir plus sur la manière dont nous conduisons le changement dans l'industrie, rendez-vous sur www.TechnipFMC.com et suivez-nous sur Twitter @TechnipFMC.

À propos Technip Energies

Technip Energies est une entreprise d'ingénierie et de technologie de premier plan au service de la transition énergétique, avec des positions de leader dans le Gaz Naturel Liquéfié (GNL), l'hydrogène et l'éthylène avec une présence forte forte sur les marchés en croissance de l'hydrogène bleu et vert, la chimie durable et la gestion du CO2. L’entreprise bénéficie de son solide modèle de livraison de projet, soutenu par une offre étendue de technologies, de produits et de services.

Avec une présence dans 34 pays, nos 15 000 collaborateurs sont pleinement engagés à donner vie aux projets innovants de nos clients, en repoussant les limites du possible pour accélérer la transition énergétique vers un avenir meilleur.

Technip Energies est coté sur Euronext Paris avec des certificats de dépôt américains («ADR»). Pour plus d'informations : www.technipenergies.com.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20210215005413/fr/