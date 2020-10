TechnipFMC gagne un grand contrat, de plus de 500 mlns de dollars, auprès d'ExxonMobil

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le groupe d'infrastructures pétrolières TechnipFMC a annoncé jeudi avoir remporté un "grand contrat" auprès d'Esso Exploration and Production Guyana (EEPGL), filiale d'ExxonMobil Corporation, pour le système sous-marin du projet Payara, situé au large du Guyana.

"TechnipFMC fabriquera et livrera le système de production sous-marin, comprenant 41 arbres verticaux améliorés en eaux profondes et l'outillage associé, six risers flexibles et dix collecteurs ainsi que les équipements de contrôle et de raccordement associés", a précisé le groupe dans un communiqué.

Pour TechnipFMC, la valeur d'un "grand contrat" est située entre 500 millions et 1 milliard de dollars.

-Dimitri Delmond, Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 47 31; ddelmond@agefi.fr ed: ACD

