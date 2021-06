TechnipFMC : un contrat d'ingénierie remporté au Brésil

TechnipFMC a annoncé hier soir avoir remporté un contrat d`ingénierie portant sur la conception d'une plateforme pétrolière située au large du Brésil, par 300 mètres de profondeur.



Le spécialiste de la gestion de projets pour l'industrie énergétique précise que l'accord concerne notamment l'installation d''arbres' sous-marins, de conduites flexibles et d'ombilicaux.



Toutes structures seront raccordées à une barge de récupération et de stockage de pétrole (FPSO) déjà existante, précise le groupe dans un communiqué.



Le montant du contrat, remporté auprès de l'australien Karoon Energy, n'a pas été rendu public.



