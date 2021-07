TechnipFMC : un contrat 'significatif' en Mer du Nord

TechnipFMC a annoncé hier soir avoir remporté auprès du groupe pétrolier norvégien Equinor un contrat portant sur l'ingénierie, la fourniture des équipements, la construction et l'installation (EPCI) pour le projet de plateforme Kristin Sor, situé en Mer du Nord.



Le groupe parapétrolier indique qu'il assurera la conception et la fabrication des pipelines rigides, des ombilicaux statiques et dynamiques, ainsi que l'installation des installations de production sous-marines.



Dans son communiqué, TechnipFMC qualifie le contrat de 'significatif', c'est-à-dire évalué entre 75 et 250 millions de dollars.



Le titre affichait un gain de 2,8% jeudi matin à la Bourse de Paris après cette annonce, ce qui porte à plus de 27% sa progression depuis le début de l'année.



