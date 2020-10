TechnipFMC : nomme Margareth Øvrum à son Conseil d'Administration

Regulatory News:

TechnipFMC (NYSE: FTI) (PARIS: FTI) (ISIN:GB00BDSFG982) annonce aujourd'hui que Margareth Øvrum, Vice-Président exécutive d'Equinor ASA, Développement et Production Brésil, est nommée à son Conseil d'Administration à compter du 1er octobre 2020.

Doug Pferdehirt, Président-Directeur Général de TechnipFMC, a déclaré : "Je suis ravi d'accueillir Margareth au sein du Conseil d'Administration. Elle nous apporte son leadership dans notre industrie et sa vision globale acquises dans des positions d'administratrice et de direction de sociétés cotées internationales. Les connaissances approfondies de Margareth en matière de projets, de technologie, de santé et de sécurité, de durabilité et de transformation numérique seront précieuses tandis que nous continuons à développer nos activités. L’arrivée de Margareth au sein de notre Conseil d'Administration permettra de renforcer la diversité des compétences et des capacités du Conseil".

Margareth Øvrum

Madame Øvrum, âgée de 62 ans, a plus de 38 ans d'expérience chez Equinor (anciennement Statoil), une société norvégienne spécialisée dans l'énergie. Elle est actuellement et depuis 2018 Vice-Présidente exécutive d'Equinor ASA, Développement et Production Brésil. Madame Øvrum prendra sa retraite d'Equinor à compter du 1er janvier 2021. Madame Øvrum a successivement occupé plusieurs fonctions de direction chez Equinor, y compris President, Equinor Brazil, de 2018 à 2020 ; Vice-Présidente exécutive en charge des technologies, des projets et du forage de 2011 à 2018 ; Vice-Présidente exécutive en charge des technologies et des nouvelles énergies pour Statoil Hydro de 2007 à 2011 ; Vice-Présidente exécutive chargée des technologies et des projets de 2004 à 2007 et Vice-Présidente exécutive en charge de la santé, de la sécurité et de l'environnement en 2004. Madame Øvrum est actuellement membre du Conseil d'Administration de FMC Corporation. Elle a auparavant siégé aux Conseils d'Administration d'Alfa Laval AB (2015 à 2019), d'Atlas Copco AB (2008 à 2017) et de Ratos AB (2009 à 2014). Elle est titulaire d'une maîtrise en génie physique de l’Institut Norvégien de Technologie (qui fait maintenant partie de l'Université norvégienne des sciences et de technologies).

