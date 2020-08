TechnipFMC remporte un "grand" contrat pour le projet Mero 2 au Brésil

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le groupe d'infrastructures pétrolières TechnipFMC a annoncé jeudi avoir remporté un "grand" contrat sous-marin portant sur l'ingénierie, la fourniture des équipements, la construction et l'installation (EPCI) pour le projet Mero 2 du consortium Libra. Pour TechnipFMC, un "grand" contrat est valorisé entre 500 millions de dollars et 1 milliard de dollars.

Le projet Mero 2 du champ Mero, situé au large du Brésil à 2.100 mètres de profondeur, est exploité par le groupe brésilien Petrobras pour le compte du consortium Libra qui réunit également Total, Shell Brasil, et les groupes chinois CNPC et CNOOC.

"Le contrat couvre l'ingénierie, la fourniture des équipements, la construction, l'installation et la pré-mise en service des risers intra-champs et des flowlines pour la production, y compris les puits destinés à l'injection alternée d'eau et de gaz", a expliqué TechnipFMC dans un communiqué.

"Il comprend également l'installation et la pré-mise en service de lignes flexibles et d'ombilicaux en tube d'acier, ainsi que le remorquage et le raccordement" de l'unité flottante de production et de stockage (FPSO), a précisé TechnipFMC.

