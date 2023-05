TechnipFMC : signe un contrat avec Equinor au Brésil

TechnipFMC a remporté un contrat majeur pour un projet d'ingénierie, de fourniture des équipements, de construction et d'installation intégré auprès d'Equinor Energy do Brasil, filiale d'Equinor.



L'attribution fait suite à la conclusion d'une étude d'ingénierie et de conception frontale intégrée (iFEED™) du champ BM-C-33 au large du Brésil. Le champ se trouve à des profondeurs d'eau allant jusqu'à environ 2 900 mètres.



Jonathan Landes, président de la division Subsea de TechnipFMC, a déclaré : ' iEPCI™ continue de remodeler notre industrie, démontrant notre capacité unique à réunir tous les composants sous-marins d'une solution intégrée.'





Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.