TechnipFMC : une nomination au conseil d'administration

02/10/2020 | 09:29

TechnipFMC a annoncé vendredi la nomination de Margareth Ovrum, l'une des cadres dirigeantes du groupe pétrolier norvégien Equinor, à son conseil d'administration.



Agée de 62 ans, Margareth Ovrum affiche plus de 38 ans d'expérience chez Equinor (anciennement Statoil) où elle occupe depuis 2018 le poste de vice-présidente exécutive en charge du développement et de la production au Brésil.



Il est prévu qu'elle prenne sa retraite d'Equinor à compter du 1er janvier 2021.



Dans un communiqué, le groupe parapétrolier indique que Margareth Ovrum devrait lui apporter son savoir-faire acquis dans des positions d'administratrice et à la direction de sociétés cotées internationales, ainsi que son expertise en matière de projets et de technologie.



