Technogym estime que le chiffre d'affaires et l'Ebitda sont en hausse ; l'accent est mis sur la durabilité

(Alliance News) - Technogym Spa a annoncé lundi qu'elle a présenté ses objectifs de croissance rentable et durable à moyen terme.

"La force de la marque et de son écosystème permet à l'entreprise d'envisager l'avenir de manière positive malgré l'incertitude des marchés financiers et la complexité de la situation politique internationale. Technogym a accéléré ses investissements en compétences et en actifs, pendant la période Covid, pour innover en matière de produits et de services, en plaçant les consommateurs et leurs besoins au centre", a expliqué l'entreprise.

D'ici 2025, "grâce à l'amélioration continue de l'offre de solutions et des compétences commerciales, le groupe prévoit une croissance rentable et durable".

Les revenus devraient croître à un taux annuel moyen d'environ 10 % grâce au lancement de nouveaux produits, de solutions numériques et d'IA, à l'entrée sur de nouveaux marchés et à l'intérêt croissant pour les protocoles de formation liés à la santé. La marge d'Ebitda ajustée devrait croître chaque année entre 40 et 70 points de base grâce aux économies d'échelle, à l'amélioration de la qualité, à l'optimisation de la logistique et à la maîtrise de la chaîne d'approvisionnement.

Au cours de la même période, le groupe vise à atteindre un taux de conversion des flux de trésorerie récurrents de plus de 60 % afin d'assurer une rémunération adéquate aux actionnaires.

Sur le front de la durabilité, l'entreprise vise une évaluation ESG des fournisseurs tout en initiant un processus d'éducation de la chaîne d'approvisionnement ; la création de produits ayant un impact environnemental plus faible, en étudiant des solutions innovantes liées à la fois aux matériaux utilisés et à la performance des produits eux-mêmes. les initiatives d'économie circulaire, telles que l'expansion de la gamme de produits remis à neuf, les volumes de produits d'occasion vendus et la gestion durable des pièces détachées ; la promotion continue de la diversité ; et la poursuite du processus de décarbonisation grâce à la mise en œuvre de l'énergie photovoltaïque dans certaines branches et à la construction déjà prévue d'une centrale d'une puissance d'au moins quelques MW à Technogym Village.

Nerio Alessandri, président-directeur général de Technogym, a déclaré : "Depuis le jour de l'introduction en bourse, nous avons promis à nos actionnaires une croissance rentable et durable à long terme et nous avons tenu notre engagement malgré un contexte international très changeant. Nous avons continué à investir dans l'expertise et la recherche même pendant les années difficiles de Covid et nous continuerons à le faire parce que le mode de vie axé sur le bien-être s'avère être la médecine la plus durable pour les personnes et, par conséquent, pour les entreprises et les gouvernements. Aujourd'hui, nous partageons le rêve de Technogym et le chemin pour le réaliser : Technogym est la 'nouvelle médecine'".

"Notre vision et notre stratégie nous conduisent à toujours placer les besoins des personnes au centre, comme en témoignent également certains de nos projets ESG annoncés aujourd'hui, car un monde plus sain est certainement un monde meilleur et plus durable. Nous continuons à contribuer au bien-être des personnes, en regardant l'avenir avec un optimisme renouvelé : bougeons pour un monde meilleur".

L'action Technogym est en hausse de 0,6 %, à 8,97 euros par action.

