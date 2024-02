Technogym SpA est une société basée en Italie, engagée dans l'industrie des produits récréatifs. La société fabrique des équipements de fitness. Elle conçoit et fabrique des équipements de remise en forme pour les particuliers, les entreprises, les centres de remise en forme, les hôtels et spas et les centres médicaux. Les produits proposés par la société comprennent des tapis de course, des vélos d'exercice, des cross trainers, des appareils d'entraînement en circuit, des appareils d'exercices de base, des accessoires de fitness, des bancs de gymnastique, des kinésis, des appareils d'exercices pour les jambes, des multigyms, des appareils à plateau, des logiciels et du matériel, des steppers, des appareils d'étirement, des appareils pour le haut du corps et des poids, des haltères et des barres pour l'entraînement cardiovasculaire, le fitness de groupe, l'entraînement fonctionnel et de résistance et l'entraînement musculaire, entre autres.

Secteur Produits de récréation