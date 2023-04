African Pioneer décroche le feu vert pour son projet

(Alliance News) - Les titres suivants sont les principaux gagnants et perdants parmi les petites capitalisations du London Main Market ce mardi.

PETITES CAPITALISATIONS - GAGNANTS

African Pioneer PLC, en hausse de 30% à 2,85 pence, fourchette de 12 mois 1,80p-4,00p. La société d'exploration et de développement axée sur la Namibie a reçu un certificat d'autorisation environnementale pour son projet cuivre-or Ongombo, détenu à 85%, à Windhoek, en Namibie. Elle explique que ce certificat est le dernier obstacle important à l'obtention d'un permis sur la voie de la production du projet. Colin Bird, président du conseil d'administration, a déclaré : "Nous sommes déterminés à mettre le projet Ongombo en production dès que possible afin de répondre aux prévisions de la demande mondiale de cuivre. African Pioneer est bien placé pour tirer parti de la crise attendue de l'offre de cuivre, avec des accords d'option et de coentreprise en place avec First Quantum Minerals, Sandfire Resources et nos propres projets."

Technology Minerals PLC, en hausse de 14% à 2,74 pence, fourchette de 12 mois 0,85p-3,75p. La société indique que Recyclus Group Ltd, son entreprise de recyclage de batteries détenue à 48 %, a reçu l'autorisation finale de l'Agence britannique de l'environnement pour commencer à fonctionner à plein régime dans son usine de recyclage de batteries lithium-ion à Wolverhampton, en Angleterre. Recyclus a également reçu le statut d'opérateur agréé pour le traitement des batteries par l'Agence de l'environnement, ce qui lui permet de commencer immédiatement les opérations de recyclage. L'approbation de l'autorité de régulation pour l'usine de Wolverhampton est une étape importante pour Recyclus, selon Technology Minerals, qui devient ainsi la première usine à l'échelle industrielle au Royaume-Uni capable de recycler les batteries au lithium-ion. Robin Brundle, président du conseil d'administration, déclare : "Compte tenu de l'évolution mondiale vers l'électrification et de la demande croissante de batteries Li-ion, nous pensons que nous disposons d'un avantage décisif en tant que pionnier sur ce marché en plein essor.

PETITES CAPITALISATIONS - PERDANTS

Okyo Pharma Ltd, baisse de 3,1% à 1,50 pence, fourchette de 12 mois 1,43p-8,50p. La société bio-pharmaceutique spécialisée dans l'ophtalmologie annonce l'activation du premier site d'essai clinique aux Etats-Unis pour son essai de phase 2 évaluant l'efficacité et la sécurité de la solution ophtalmique OK-101 chez les sujets souffrant de sécheresse oculaire. La première visite du premier patient est prévue dans les deux prochaines semaines. Gary Jacob, Directeur Général, déclare : "Avec l'activation de notre premier site clinique, nous sommes maintenant très proches de l'ouverture de l'essai de phase 2 d'OK-101 et nous sommes impatients de commencer le recrutement et de terminer l'essai avant la fin de l'année".

