Conygar Investment Co PLC - Investisseur et promoteur immobilier basé à Londres - Annonce l'émission de 15,0 millions d'actions préférentielles à dividende zéro pour lever 15 millions de livres sterling par le biais d'un placement et d'une souscription parentale. Les actions seront émises à 100 pence par action, pour une durée de 5 ans. Elles donnent droit à un capital final de 153,86 pence par action, ce qui équivaut à un rendement brut de 9,0 %. L'entreprise prévoit d'utiliser le produit net de l'émission des actions ZDP pour poursuivre le développement du site The Island Quarter dans le centre ville de Nottingham.

Technology Minerals PLC - Société d'extraction et de recyclage de métaux pour batteries basée à Londres - déclare que son entreprise de recyclage de batteries, Recyclus Group Ltd, détenue à 48%, a achevé avec succès la phase de mise en service de la première installation de recyclage de batteries lithium-ion à l'échelle industrielle au Royaume-Uni, à Wolverhampton, dans les Midlands de l'Ouest. Dans le cadre de cette phase de mise en service, Recyclus a installé des réservoirs d'azote liquide en vrac et l'entreprise a également reçu le premier remplissage d'azote liquide, ce qui facilite le traitement en continu dans l'usine. Elle se concentre désormais sur l'augmentation du traitement des batteries lithium-ion dans l'usine afin d'atteindre un taux de production de 8 300 tonnes par an sur la base d'une seule équipe, et dispose d'un permis d'extension pour traiter jusqu'à 22 000 tonnes par an.

Angus Energy PLC - Société de développement pétrolier et gazier axée sur le Royaume-Uni - L'actionnaire à 12,5 %, Kemexon Ltd, a accepté de convertir son crédit-relais junior de 3 millions de livres sterling, ainsi que les intérêts et les frais, en actions de la société au prix de 0,66 pence par action. Kemexon s'est également engagé à bloquer ces actions pendant un an. Note la poursuite du refinancement global de la facilité de premier rang restante (6,3 millions de livres sterling au 1er octobre) et de la facilité de second rang (6 millions de livres sterling), qui devrait être conclu d'ici la fin de l'année. La date d'échéance de la Junior Facility de 6 millions de GBP a été reportée au 19 janvier 2024, conformément à ses conditions.

RIT Capital Partners PLC - RIT Capital est géré par J Rothschild Capital Management Ltd, et vise une croissance du capital à long terme tout en préservant le capital des actionnaires - déclare que Maxim Parr s'est retiré en tant qu'administrateur non exécutif de RIT. Après son départ à la retraite, Maxim Parr occupera le poste de président de J. Rothschild Capital Management Ltd, ce qui apportera des ressources supplémentaires et renforcera l'expertise de l'équipe de direction. À compter du départ à la retraite de M. Parr, Cecilia McAnulty, administratrice indépendante non exécutive, a été nommée présidente du comité d'évaluation.

Gowin New Energy Group Ltd - Société chinoise spécialisée dans le commerce de produits d'éclairage LED et de thé - Conclusion d'un accord de prêt avec le directeur général Chen Chih-Lung, en vertu duquel Chen a mis à la disposition de la société un prêt de 15 000 livres sterling. Selon les termes de l'accord de prêt, le taux d'intérêt est de 2% par an, et le prêt est remboursable en douze mois, prorogeable par consentement mutuel. Selon Gowin, l'objectif du prêt est de fournir des liquidités à court terme pour permettre à l'entreprise de satisfaire à ses obligations de paiement. Chen continuera à soutenir les besoins en fonds de roulement de l'entreprise en fonction des besoins.

Scirocco Energy PLC - Société d'investissement ciblant des actifs sur les marchés européens de l'énergie durable et de l'économie circulaire - Déclare que bien que des "progrès significatifs" aient été réalisés sur la transaction de Ruvuma, Scirocco et ARA Petroleum Tanzania ont exécuté des amendements pour prolonger la date d'arrêt de la transaction proposée du 30 septembre au 20 octobre. Comme annoncé le 3 août, Scirocco a reçu le certificat de dédouanement fiscal et s'est acquittée de ses obligations fiscales. Elle a ensuite écrit au ministre tanzanien de l'énergie pour obtenir l'approbation finale, qu'elle dit attendre en temps voulu. Dès réception de cette approbation, toutes les conditions préalables à la transaction seront remplies et Scirocco et sa contrepartie APT pourront procéder à la finalisation de la transaction.

