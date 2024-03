(Alliance News) - Technology Minerals PLC a annoncé mardi que son entreprise de recyclage de batteries, Recyclus Group Ltd, détenue à 48,4 %, a réussi à obtenir une place dans le programme gouvernemental Innovating for Transport & Energy Systems.

Les actions de l'entreprise londonienne de métaux et de recyclage de batteries ont clôturé en hausse de 16 % à 1,42 pence l'unité à Londres mardi.

Technology Minerals a déclaré que sa filiale Recyclus avait mis au point une solution de recyclage mobile "primée" et construit la première installation de recyclage li-ion à l'échelle industrielle au Royaume-Uni.

Le programme gouvernemental qui vise à stimuler la recherche, l'innovation et l'investissement entre le Royaume-Uni et l'Inde est conçu pour accélérer le développement des technologies et des solutions nécessaires à la décarbonisation des transports dans les deux pays. La participation au programme permettra à Recyclus d'accéder directement au secteur florissant des batteries électriques au lithium-ion en Inde.

L'entreprise est convaincue que l'Inde offre de nombreuses opportunités commerciales à Recyclus, qu'elle décrit comme "bien placée pour répondre au besoin pressant de traitement des batteries lithium-ion dans les villes indiennes, son offre mobile apportant des solutions pour les provinces".

Robin Brundle, cofondateur et directeur de Recyclus, a déclaré : "Nous sommes honorés d'avoir été sélectionnés pour participer au programme gouvernemental ITES en collaboration avec le gouvernement indien. Avec une population d'environ 1,5 milliard d'habitants, dont environ 1,3 milliard possèdent un ou plusieurs appareils portables, l'Inde a besoin d'une solution pour traiter les volumes croissants de batteries Li-ion mises au rebut, et notre sélection prouve que le gouvernement britannique considère Recyclus comme une entreprise de confiance dans la mise en place d'une économie circulaire durable du berceau au berceau pour les métaux des batteries, soutenant ainsi le mouvement vers l'électrification."

Par Elijah Dale, journaliste à Alliance News

