(Alliance News) - Technology Minerals PLC a annoncé mardi que Recyclus Group Ltd, son entreprise de recyclage de batteries détenue à 48%, recevra les batteries lithium-ion à recycler de Servicesure Autocentres.

L'entreprise londonienne de recyclage de batteries et de métaux a indiqué que dans le cadre du partenariat entre Recyclus et Slicker Recycling Ltd, Servicesure enverra ses batteries Li-ion usagées à Recyclus en vue de leur traitement et de leur recyclage.

Robin Brundle, directeur et cofondateur de Recyclus, a déclaré : "En tant que premier recycleur de batteries lithium-ion à l'échelle industrielle basé au Royaume-Uni, notre mission est de créer une économie circulaire durable du berceau au berceau pour les métaux des batteries, afin d'assurer l'approvisionnement en matériaux de batteries pour les générations futures. Nous sommes ravis de travailler avec EVSure par l'intermédiaire de notre partenaire de confiance, Slicker Recycling".

Les actions de Technology Minerals ont augmenté de 4,0 % à 0,65 pence chacune à Londres mardi matin.

Par Sabrina Penty, journaliste à Alliance News

