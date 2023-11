(Alliance News) - Ce qui suit est un résumé des mises à jour des sociétés cotées à Londres, publiées mercredi et qui n'ont pas fait l'objet d'un rapport séparé par Alliance News :

Marula Mining PLC - Société minière et de développement axée sur l'Afrique - déclare que son programme de forage des ressources et de planification minière de 25 millions de ZAR à son projet de lithium et de tantale de Blesburg se déroule bien, dans les limites du budget et en avance sur le calendrier. La phase 1 est terminée, les carottes de 21 trous ayant été envoyées à des laboratoires en Afrique du Sud. Les résultats sont attendus sous peu. La phase 2 devrait être achevée à la mi-décembre. Jason Brewer, directeur général, déclare : " La direction de Marula est satisfaite des progrès réalisés dans le cadre de ce premier programme de forage de la société dans son portefeuille de projets sur les métaux de la batterie. Ce sont des développements passionnants alors que nous visons la publication d'une première ressource minérale conforme au Code JORC 2012 pour Blesberg, un rapport indépendant des personnes compétentes et des prévisions financières détaillées pour le plan d'exploitation minière à ciel ouvert en roche dure que nous prévoyons de commencer au début de 2024."

Wheelsure Holdings PLC - Société d'ingénierie industrielle basée à Fareham, en Angleterre - déclare que son admission sur le marché de croissance AQSE a été annulée mercredi en raison de la poursuite de sa suspension. Les actions ont été suspendues en raison du retard dans la publication des résultats de l'exercice 2022, et le restent en raison du manque de fonds de roulement. L'entreprise déclare avoir reçu un soutien financier supplémentaire limité depuis ses derniers résultats. Elle déclare être en pourparlers avec des investisseurs, mais n'a aucune visibilité sur un financement immédiat et n'est pas en mesure de rétablir les actions. Ajoute qu'à la suite de l'annulation, elle n'est plus soumise aux règles de l'AQSE, y compris l'obligation d'obtenir l'approbation des actionnaires pour une prise de contrôle inversée.

Foresight VCT PLC - investit dans les petites et moyennes entreprises britanniques - Lance une offre de souscription pour lever 20 millions de livres sterling, avec une facilité de surallocation pouvant aller jusqu'à 5 millions de livres sterling, par le biais de l'émission de nouvelles actions. Cette offre sera clôturée le 3 avril 2024 pour l'exercice fiscal 2023/2024 et le 30 avril pour l'exercice fiscal 2024/2025. Les fonds levés permettront de maintenir la liquidité afin de profiter des opportunités d'investissement et de soutenir les coûts de fonctionnement.

Technology Minerals PLC - Société de métaux et de recyclage de batteries basée à Londres - déclare que Global Battery Metals Ltd a achevé la première phase de forage de son projet de pegmatite de lithium Knockeen en Irlande. Elle ajoute que les analyses confirment et définissent l'essaim de dykes de pegmatite dans les granites hôtes, révélant un système de pegmatite LCT "significatif". Elle indique qu'elle a recoupé 24 intervalles de spodumène contenant du lithium dans les neuf trous de forage. Elle indique qu'elle a enregistré des teneurs en Li2O supérieures à 1 % dans cinq des neuf trous. Alex Stanbury, directeur général, déclare : "Nous sommes heureux d'annoncer la confirmation de la minéralisation de lithium à Knockeen à l'issue de la première phase de forage d'exploration. Cette étape souligne notre engagement, depuis les premières étapes de la cartographie de surface et de l'échantillonnage, à réaliser le plein potentiel de Leinster. Nous sommes impatients de faire progresser le projet en collaboration avec nos partenaires GBML".

