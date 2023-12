Technology Minerals PLC - société de métaux et de recyclage de batteries basée à Londres - indique que Global Battery Metals Ltd a achevé un programme d'échantillonnage en tranchées peu profondes sur le projet de pegmatite de lithium Knockeen, qui fait partie du projet de lithium Leinster en Irlande. Le projet fait l'objet d'un accord d'option entre Global Battery Metals et Technology Minerals, mais il est exploité par la première.

Selon Technology Minerals, une tranchée transversale d'une longueur totale de 25 mètres a été ouverte avec succès à une profondeur de 1 à 2 mètres, afin de confirmer la présence d'un dyke de pegmatite contenant du spodumène, d'une largeur de 1,8 mètre, signalé dans le passé. Des échantillons prélevés à des intervalles d'un mètre ont été soumis à des tests accélérés en laboratoire, dont les résultats sont attendus dans le courant du mois de décembre.

Cours actuel de l'action : 1,03 pence, en hausse de 5,6 % à Londres vendredi

Variation sur 12 mois : en baisse de 37

Par Holly Beveridge, journaliste à Alliance News

